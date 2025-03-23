TÜGVA Başkanı Beşinci'den Sert Tepki: 'Sokağa Çıkma Çağrıları Tehlikeli!'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin yapılan eylemlere destek amacıyla yapılan sokağa çıkma çağrılarına sert tepki gösterdi.

Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de sokağa çağrılanların kamu mallarını yağmaladığını belirtti. Devletin güvenlik güçlerine yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Beşinci, şu ifadeleri kullandı: "Yönettiğiniz diğer şehirlerde bulaştığınız şaibeler ve ördüğünüz karanlık ilişkiler ağıyla gençlerin geleceğinden, umutlarından, hayallerinden çaldınız. Çağrıda bulunduğunuz sokaklarda kamu malları yağmalanıyor. Devletimizin güvenlik güçlerine saldırılıyor. Toplumsal kutuplaşma derinleştiriliyor. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi çığırtkanlığı yapanlar polisi, yargıyı ve bağımsız medya kuruluşlarını tehdit ediyor."

Beşinci, sergilenen bu tablonun kabul edilemeyeceğini aktararak, "Saraçhane önünde sergilediğiniz vandalizmi içimize sindirmek zorunda değiliz. Politik maskelerinizin ardında sakladığınız kriminal alışkanlıklarınızla çaldığınız her kuruşun ve terörle sırt sırta vererek büyüttüğünüz ihanet sarmalının hesabını hukuk önünde vereceksiniz," dedi.

Son olarak, Beşinci, gençlerin üzerinden kirli bir çağrıda bulunulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek şu sözlerine devam etti: "Kirli ellerinizi gençlerin üzerinden çekeceksiniz. Kirli emellerinize gençleri alet etmeyeceksiniz. Kirli zihinlerinizle gençleri Türkiye'ye düşman edemeyeceksiniz."