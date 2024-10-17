TÜGVA'dan İzmir'de Gençlik Programı: Gençlerin Geleceği Üzerine Konuşmalar

TÜGVA 'Perspektif Gençlik' Programı İzmir'de Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İzmir'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Program, Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Telefonlar Bizi Esir Alıyor

Erdoğan, günlük yaşamda cep telefonlarına harcanan süre hakkında istatistikler vererek, "Telefonlar bizi esir alıyor, bir mecra haline getiriyor ve bunun farkında bile değiliz. Dünya görüşümüzden siyasi görüşümüze kadar birçok konuda manipüle ediliyoruz" dedi.

Özgürlük ve Açıklık Teması

Öğrencilere karşılıklı sevgi, merhamet ve anlayışın önemini vurgulayan Erdoğan, "Gençler olarak açık yürekli ve açık görüşlü olmalıyız. Kendimizi lüzumsuz yere sıkmayalım, özgürlüğe odaklanalım" şeklinde konuştu.

Manipülasyona Karşı Dikkatli Olun

Katılımcılara kendi gündemlerini oluşturmalarını öneren Erdoğan, gençlerin başkalarının etkisinde kalmamaları gerektiğini de belirtti. "Başkalarının ne yaptığına takılı kalmayın, kendi doğrularınızı yaşayın" diyerek dikkat çekti.

Güvenli Bir Toplum İçin Selamlaşmanın Önemi

Erdoğan, insanların birbiriyle selamlaşmasının güvenli bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TÜGVA'dan Gençlere Projeler

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de gençlerle ilgili projeler geliştirdiklerini ve bu projelerin amacının sağlam karakterli bireyler yetiştirmek olduğunu açıkladı.

Etkinlikte Diğer Katılımcılar

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.