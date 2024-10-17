DOLAR
34,13 0,05%
EURO
37,04 0,26%
ALTIN
2.951,3 -0,54%
BITCOIN
2.297.581,62 0,55%

TÜGVA'dan İzmir'de Gençlik Programı: Gençlerin Geleceği Üzerine Konuşmalar

Bilal Erdoğan, İzmir'deki 'Perspektif Gençlik' programında gençlere özgürlük ve manipülasyon konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:25
TÜGVA'dan İzmir'de Gençlik Programı: Gençlerin Geleceği Üzerine Konuşmalar

TÜGVA 'Perspektif Gençlik' Programı İzmir'de Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İzmir'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Program, Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Telefonlar Bizi Esir Alıyor

Erdoğan, günlük yaşamda cep telefonlarına harcanan süre hakkında istatistikler vererek, "Telefonlar bizi esir alıyor, bir mecra haline getiriyor ve bunun farkında bile değiliz. Dünya görüşümüzden siyasi görüşümüze kadar birçok konuda manipüle ediliyoruz" dedi.

Özgürlük ve Açıklık Teması

Öğrencilere karşılıklı sevgi, merhamet ve anlayışın önemini vurgulayan Erdoğan, "Gençler olarak açık yürekli ve açık görüşlü olmalıyız. Kendimizi lüzumsuz yere sıkmayalım, özgürlüğe odaklanalım" şeklinde konuştu.

Manipülasyona Karşı Dikkatli Olun

Katılımcılara kendi gündemlerini oluşturmalarını öneren Erdoğan, gençlerin başkalarının etkisinde kalmamaları gerektiğini de belirtti. "Başkalarının ne yaptığına takılı kalmayın, kendi doğrularınızı yaşayın" diyerek dikkat çekti.

Güvenli Bir Toplum İçin Selamlaşmanın Önemi

Erdoğan, insanların birbiriyle selamlaşmasının güvenli bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TÜGVA'dan Gençlere Projeler

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de gençlerle ilgili projeler geliştirdiklerini ve bu projelerin amacının sağlam karakterli bireyler yetiştirmek olduğunu açıkladı.

Etkinlikte Diğer Katılımcılar

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Perspektif Gençlik" programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda
2
Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 19 Yaralı
3
Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
4
Kosova'daki Türkçe Yayıncılığa Destek
5
Ailede Sorumluluk Bilinci: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Önemli Mesajlar
6
Autovan Otomotiv Fuarı Van'da Kapılarını Açtı
7
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davası Devam Ediyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL