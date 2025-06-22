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TÜGVA Erzurum, 10 Bin Öğrencinin Katılacağı Yaz Okulunu Tanıttı

TÜGVA Erzurum, yaz okulu etkinliklerini tanıtarak 10 bin ortaokul öğrencisine yönelik çeşitli aktiviteleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 16:26
TÜGVA Erzurum, 10 Bin Öğrencinin Katılacağı Yaz Okulunu Tanıttı

TÜGVA Erzurum Yaz Okulu Etkinliklerini Duyurdu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği, 10 bin öğrencinin katılacağı yaz okulu programını tanıttı.

"Vakıf Okuluna Veda, Yaz Okuluna Merhaba" temasıyla İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, iyi bir eğitim süreci için gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Öğrencilerden Anlamlı Gösterim

Programın öne çıkan anlarından biri, çocukların hazırladıkları Dabke dansı gösterimi oldu. Filistin'in direniş sembolü olan bu dans sırasında Filistin bayrağı açıldı.

Ayrıca, öğrenciler 16 Türk devletinin bayrakları önünde Erzurum bar gösterisi sundu.

Programa vakıf gönüllüleri, çocuklar ve velilerin katılımı gözden kaçmadı. Yaz boyunca sürecek olan programlarda, 10 bin ortaokul öğrencisi dini eğitimlerin yanı sıra, sanat, spor, bilim ve doğa kampları gibi pek çok farklı etkinliğe katılma fırsatı bulacak.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciğince, 10 bin çocuğun katılacağı yaz okulu...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciğince, 10 bin çocuğun katılacağı yaz okulu etkinlikleri tanıtıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciğince, 10 bin çocuğun katılacağı yaz okulu...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciğince, 10 bin çocuğun katılacağı yaz okulu etkinlikleri tanıtıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

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