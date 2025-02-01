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TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı İstanbul'da Başladı

İstanbul'da TÜGVA tarafından gerçekleştirilen Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı, gençlere iş hayatında deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:10
TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı İstanbul'da Başladı

İstanbul'da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı Açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde düzenlenen Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılım ile açılışını gerçekleştirdi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, program ile ilgili yaptığı açıklamada, gençlere her alanda destek olmayı hedeflediklerini belirterek, "6 hafta boyunca gençlerimiz, iş hayatındaki yöneticilerle patronların deneyimlerini dinleme fırsatı bulacaklar" dedi. Beşinci, programa yaklaşık 100 öğrencinin katılacağını ve bu toplanmada birçok kıymetli ismin yer aldığını ifade etti.

Gençlere Pratik Eğitim Fırsatı

Beşinci, projeye 5 bin öğrencinin başvurduğunu, programın verimli olması adına sınırlı öğrenci seçimi yaptıklarını aktardı. "Bir sonraki yıl kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz" diyen Beşinci, okulda öğretilen teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bu program sayesinde gençler, işin pratik boyutuyla ilgili zorlukları ve bunların üstesinden gelme becerilerini öğrenecekler" diyen Beşinci, öğrencilerin birbirinden değerli mentörlerden faydalanacaklarını ve yönetim becerilerini geliştireceklerini açıkladı.

Başarıya Giden Yolda Gençlerin Yanındayız

açılış programında konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba, şimdiye kadar yüzlerce mezun verdiklerini belirterek, "Programımıza katılan genç yönetici adayları, burada edindikleri bilgilerle iş hayatının parlayan yıldızları haline gelmektedir" dedi. Seba, ayrıca programın gençlerin küresel vizyon kazanmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

2024 yılı öğrencilerine program sonunda sertifikalarının verilmesiyle birlikte fenomenden sonraki süreçte 20-30 yaş aralığında, iş hayatında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olanların projeye başvuru şansı bulundu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından...

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, gençlerin iş insanlarının deneyimlerini dinleyeceği "Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı"nın açılışında konuşma yaptı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından...

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, gençlerin iş insanlarının deneyimlerini dinleyeceği "Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı"nın açılışında konuşma yaptı.

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