DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.712.171,3 0,73%

TÜGVA Koordinatörü Karamağara'dan Kudüs Vurgusu: Gençler Özgürlük İçin Çalışmalı

TÜGVA Ağrı İl Kongresi'nde konuşan Zafer Karamağara, Ayasofya'nın ruhunu yaşatmayı ve Kudüs için mücadele etmeyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:31
TÜGVA Koordinatörü Karamağara'dan Kudüs Vurgusu: Gençler Özgürlük İçin Çalışmalı

TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Karamağara, "Ayasofya'yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Bu ümmetin gençlerinin Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum," şeklinde konuşarak gençlerin rolüne dikkat çekti.

Kongrenin Başlangıcı ve Katılım

Kongre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karamağara, vakıflarının 81 il, 605 ilçede, 30 bin teşkilat mensubu ve 300 bin gönüllü üye ile faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Tarihî Olayların Unutulmaması

Karamağara, konuşmasında geçmişte yaşanan önemli olaylara da değindi: "28 Şubat'ı ve 15 Temmuz Darbe Girişimini unutmadık. Ömer Halisdemir şehidimizi asla unutmuyoruz. Yasin Börü kardeşimizi unutmuyoruz. Eren Bülbül kardeşimizi de unutmuyoruz. Geçmişte bizlere yaşatılan tüm olumsuzlukları yıkarak, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok çalışmamız gerekiyor," dedi.

Milli Teknoloji ve Gençlik Çalışmaları

Karamağara, Ayasofya'nın açılması, milli teknoloji hamlesi ve Karabağ'ın özgürlüğü gibi konulara da değinerek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elhamdülillah artık yerli arabamızı, yerli uçağımızı yapacak düzeye gelmişiz. Biz gençlere daha büyük çalışmalar düşüyor," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kongrede Nur Muhammet Alptekin yeniden TÜGVA'nın İl Temsilcisi olarak seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avcılar'da Silahlı Saldırı: 42 Yaşındaki Mehmet P. Hayatını Kaybetti
2
TÜGVA Koordinatörü Karamağara'dan Kudüs Vurgusu: Gençler Özgürlük İçin Çalışmalı
3
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize' İle Erbaa'da
4
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Fiile, eyleme geçme zamanı'
5
Ağıralioğlu Trabzon'da Halkla Buluştu
6
Macar Tatlıları Dobos ve Esterhazy, Ankara'da Tanıtıldı
7
Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlandı

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi