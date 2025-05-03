TÜGVA Koordinatörü Karamağara'dan Kudüs Vurgusu: Gençler Özgürlük İçin Çalışmalı

TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Karamağara, "Ayasofya'yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Bu ümmetin gençlerinin Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum," şeklinde konuşarak gençlerin rolüne dikkat çekti.

Kongrenin Başlangıcı ve Katılım

Kongre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karamağara, vakıflarının 81 il, 605 ilçede, 30 bin teşkilat mensubu ve 300 bin gönüllü üye ile faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Tarihî Olayların Unutulmaması

Karamağara, konuşmasında geçmişte yaşanan önemli olaylara da değindi: "28 Şubat'ı ve 15 Temmuz Darbe Girişimini unutmadık. Ömer Halisdemir şehidimizi asla unutmuyoruz. Yasin Börü kardeşimizi unutmuyoruz. Eren Bülbül kardeşimizi de unutmuyoruz. Geçmişte bizlere yaşatılan tüm olumsuzlukları yıkarak, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok çalışmamız gerekiyor," dedi.

Milli Teknoloji ve Gençlik Çalışmaları

Karamağara, Ayasofya'nın açılması, milli teknoloji hamlesi ve Karabağ'ın özgürlüğü gibi konulara da değinerek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elhamdülillah artık yerli arabamızı, yerli uçağımızı yapacak düzeye gelmişiz. Biz gençlere daha büyük çalışmalar düşüyor," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kongrede Nur Muhammet Alptekin yeniden TÜGVA'nın İl Temsilcisi olarak seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.