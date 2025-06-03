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TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da Gerçekleşti

TÜGVA, Hatay'da 'Bir Yaz Bin Gelecek' sloganıyla yaz okulu lansmanı düzenledi, çeşitli aktivitelerle dolu programda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:51
TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da Gerçekleşti

TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu Lansmanı, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir restoranda düzenlendi.

Lansman, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaz döneminde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenledikleri yaz okulunun amacını anlatarak, öğrencilerin bu süreci eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirmeleri için güzel aktiviteler sunacaklarını belirtti.

Çocuklar İçin Eğlenceli Aktiviteler

Beşinci, yaz okulunda futbol, voleybol, yüzme, at binme, basketbol ve satranç gibi çeşitli aktivitelerin yer alacağını ifade ederek, tüm öğrencileri bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

Lansman etkinliğinde hazırlanan aktiviteler, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Programa, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu...

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı. Lansmanda hazırlanan aktivitelerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu...

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı. Lansmanda hazırlanan aktivitelerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

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