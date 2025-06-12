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TÜHİS, İşçi Tarafına İlk Zam Teklifini Sunmaya Hazırlanıyor

TÜHİS, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifini yarın işçi tarafına sunacak.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:43
TÜHİS, İşçi Tarafına İlk Zam Teklifini Sunmaya Hazırlanıyor

TÜHİS, İşçi Tarafına İlk Zam Teklifini Sunmaya Hazırlanıyor

Kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS, 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın Açıklamaları

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kamu Koordinasyon Kurulu'nu bugün topladıklarını ifade eden Ağar, toplantı sırasında TÜHİS'in yarın saat 14.00'te ilk teklifini sunacağı bilgisini aldıklarını belirtti.

Ağar, teklifin içeriği hakkında bilgi vererek, "Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır. Yarın teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız," dedi.

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü...

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS, ilk zam teklifini işçi tarafına sunacak. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (ortada), TÜRK-İŞ Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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