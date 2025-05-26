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TUI Junior Academy Türkiye Projesi Eko Şampiyonları Muğla'da Buluştu

TUI Junior Academy ve TURMEPA iş birliğiyle deniz ekosistemine duyarlılık artırıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 20:29
TUI Junior Academy Türkiye Projesi Eko Şampiyonları Muğla'da Buluştu

TUI Junior Academy Türkiye Projesi Eko Şampiyonları Muğla'da Bir Araya Geldi

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle hayata geçirilen TUI Junior Academy Türkiye Projesi, maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla Eko Şampiyonları Muğla'da buluşturdu. Proje, Türkiye'nin deniz turizmi ve deniz ekosistemi konularında farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Eğitimler ve Etkinlikler

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, kültür gezileri ve kıyı temizleme etkinlikleri düzenleniyor. Fethiye proje okullarından öğrenciler ve öğretmenler, denizlerin önemini vurgulamak için Sarıgerme Halk Plajı'nda kıyı temizleme etkinliğine katıldılar.

Kıyı Temizleme Etkinliği

Dalaman Çiftlik Ortaokulu, Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu ve Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 38 öğrenci ve 2 öğretmen ile gerçekleştirilen bu etkinlikte, toplamda 30 kilogram atık toplandı.

Atık Su Arıtma Tesisine Ziyaret

Öğrenciler, Dalaman Atık Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek suyun arıtılma süreci hakkında bilgi edindiler. Çeşmeden çıkan suyun tesise ulaşımından doğaya kazandırılmasına kadar geçen aşamaları yerinde gözlemleme imkanı buldular.

Kültürel Gezilerle Farkındalık

Kaunos Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, kültürel geziler sayesinde bölgelerinin zenginliğini tanıyarak mirasının korunmasının önemini anladılar. Ayrıca, alanda yapılan oyunlarla Eko Şampiyonların projede elde ettikleri bilgiler pekiştirildi.

Senior Eko Şampiyonların Rolü

Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden projeye katılan ve "Senior Eko Şampiyon" unvanı alan öğrenciler, akranları olan Junior Eko Şampiyonlarına bölge turizminin önemi, okullarının ve bölümlerinin özelliklerini anlattı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller...

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen TUI Junior Academy Türkiye Projesi Eko Şampiyonları Muğla'da bir araya geldi.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller...

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen TUI Junior Academy Türkiye Projesi Eko Şampiyonları Muğla'da bir araya geldi.

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