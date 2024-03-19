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TÜİK açıkladı: Çalışmak zorunda olan 65 yaş ve üstü insan sayısı gün geçtikçe artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 65 yaş ve üstü nüfus ile ilgili önemli veriler paylaştı. Verilere göre, yaşlı kişi sayısının genel nüfus içerisinde arttığı görülüyor. Bunun yanı sıra verilere göre, çalışmak zorunda kalan 65 yaş ve üstü insan sayısı da her geçe gün artıyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 17:48
TÜİK açıkladı: Çalışmak zorunda olan 65 yaş ve üstü insan sayısı gün geçtikçe artıyor

TÜİK, Türkiye’deki 65 yaş ve üstü nüfusla ilgili dikkat çeken rakamlar yayınladı. TÜİK’in yayınlamış olduğu verilere göre, toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranının yüzde 10.2’ye çıktığı görülüyor. Oranın iki basamaklı sayılara çıkması ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olarak yorumlandı.

Türkiye nüfusu yaşlanıyor

TÜİK tarafından ortaya konulan verilere göre, ülkenin nüfusunun giderek yaşlandığı sonucu ortaya çıkıyor. 2016 senesinde Türkiye’nin yaşlı nüfus sayısı 6 milyon 650 bin civarındayken bu sayısı 2023 yılında 8 milyon 700 bini geçmiş durumda. Bu nüfusun 3 milyon 880 binini erkekler, 4 milyon 842 binini ise kadınlar oluşturuyor. Uzman görüşlerine göre, bu artış gelecek sene de devam edecek ve 65 yaş ve üstü kişi sayısı 9 buçuk milyonun üzerine çıkacak.

Çalışmak zorunda kalan yaşlı sayısı arttı

yaşlı çalışan sayısı artıyor

TÜİK tarafından yayınlanan verilerden çıkan bir diğer sonuç ise 65 yaş ve üstü çalışan sayısının da artmış olması. 2023 verilerine göre, 65 yaş ve üstü çalışan sayısı yüzde 10’a yükselmiş durumda. Bir önceki verilerde ise bu oranın yüzde 7 olduğu görülüyor.

“Yeni politikalara ihtiyaç var”

Konu ile ilgili olarak uzmanlar, yaşlanan nüfus için yeni politikalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Kentlerin yaşlı yaşamına uygun olarak tasarlanmasının yanı sıra yardım ve muhtaçlık konularında da düzenleme yapılması gerektiği görüşü dikkat çekiyor.

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