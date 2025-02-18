TÜİK Araştırması: Aile ve Sağlık, Türkiye'de Mutluluğun Temel Kaynağı

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması: Aile ve Sağlık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması, aile ve sağlığın Türkiye'deki mutluluk kaynakları arasında öne çıktığını gösteriyor. 2020-2024 döneminde, her 4 kişiden 3'ü ailelerini mutluluk kaynağı olarak belirtirken, sağlık da önemli bir yer tutuyor.

Aile Mutluluk Kaynağı Olmaya Devam Ediyor

2020 yılında %69,7 olan aile kaynaklı mutluluk oranı, 2024'te %72,9'a yükseldi. Bu süreçte, aileler hala en yüksek mutluluk kaynağı olarak dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, aile dışındaki bireylerin mutluluk kaynağı olarak gösterilme oranlarında ise azalma gözlemleniyor. Örneğin, çocukları mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı, %15'ten %13,2'ye düştü.

Sevgi ve Sağlık

Sevgi, mutluluk değerleri arasında artan bir yer kazanırken, bu kaynağı tercih edenlerin oranı %12,8'den %14,4'e yükseldi. Sağlık, toplamda en çok tercih edilen değer olmasına rağmen, %70,9'dan %68,3'e gerileyerek bir miktar düşüş gösterdi.

Paranın ve Başarının Rolü

Aynı dönemde, mutluluğu parayla bulanların oranı %4,6'dan %6,4'e çıkarken, başarının mutluluk kaynağı olduğunu düşünenler ise %8,8'den %8,9'a yükseldi. İş yerinden mutluluk bulanların oranı ise %2,3'ten %1,8'e geriledi.

Sonuç

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları, Türkiye'de mutluluğun hala aile ve sağlık üzerinde şekillendiğini kanıtladı. Bu veriler, toplumsal değerlerin ve bireysel mutluluk algısının birlikte evrildiğinin bir göstergesi niteliğinde.