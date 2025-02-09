Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye

Tüketiciler Birliği'nden Öneri: Sıcak Su Sayaçlarının Dairelere Bölünmesi Gerekiyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, apartmanlarda kullanılan merkezi sıcak su sayaçlarının daire başına böldürülmesi halinde, su faturalarında önemli düşüşler yaşanabileceğini ifade etti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok şehirde binaların merkezi sıcak su dağıtımı yaptığını vurgulayarak, bu sistemin su idaresinden tek sayaçla alınan soğuk suyun ısıtılarak dairelere dağıtılması üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Daire başına bölünmemiş sıcak suyun kademeli fiyatlandırma uygulaması nedeniyle apartman sakinlerinin fazladan ödeme yaptığını belirten Şahin, vatandaşların ikamet ettikleri su idarelerine başvurarak bu düzenlemenin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sıcak Su Faturaları Üçte Birine Düşebilir

Şahin açıklamalarında, bu yöntem sayesinde apartmanlarda su faturasının önemli ölçüde azalacağına dikkat çekti. Şahin, "30-40 daireli bir binada eğer su üçüncü kademeden hesaplanıyorsa, bu durum fazla maliyet oluşturuyor. Bu nedenle suyun daire başına bölünmesi gerekiyor" dedi.

Mevzuatın bu konuda uygun olduğunu vurgulayan Şahin, bina yöneticilerinin su idarelerine gidip sıcak su kullanıldığını bildirmeleri gerektiğini söyledi. Su idaresinin gerekli tespiti yaparak durumu kayıt altına alacağını kaydeden Şahin, bu sayede maliyetlerin üçte birine kadar düşebileceğini belirtti.

Birçok apartmanın bu bilgiye sahip olmadan fazla fatura ödediği uyarısında bulunan Şahin, özellikle merkezi sıcak su sistemi mevcut olan daire sakinlerinin gereksiz yere kombi veya şofben almayacaklarını, bu yöntemle sıcak su ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılayabileceklerini ifade etti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin (fotoğrafta) apartmanlarda kullanılan ortak sıcak su sayaçlarının daire başına böldürülmesi durumunda su faturalarında önemli derecede düşüş yaşanacağını belirtti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin (fotoğrafta) apartmanlarda kullanılan ortak sıcak su sayaçlarının daire başına böldürülmesi durumunda su faturalarında önemli derecede düşüş yaşanacağını belirtti.