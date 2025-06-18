Tuluyhan Uğurlu, AA'nın 360 Konuşmaları Programına Katıldı

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, AA'nın 360 Konuşmaları Programında

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Anadolu Ajansı'nın merakla beklenen 360 Konuşmaları programına konuk oldu. Uğurlu, programda sanat anlayışını, müziğe bakış açısını ve ilham kaynaklarını paylaştı.

Sanatın Gelişimi Üzerine Konuştu

Uğurlu, sanatın insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek, müzik ve piyano eğitiminin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Katılımcılara, sanatı nasıl yaşatmaları gerektiği konusunda ilham dolu ifadeler sunarak, müziğin birleştirici güçten bahsetti.

Dinleyicilerle Etkileşim

Program boyunca dinleyicilerle etkileşime geçen Uğurlu, konuşmasının sonunda kendi eserlerinden bazılarını çalarak, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu sohbet, sanata ve müziğe ilgi duyan pek çok kişi için ilham verici bir fırsat oldu.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "360 Konuşmaları" programına konuk oldu. AA Akademi koordinasyonunda AAtölye'de gerçekleştirilen programda Uğurlu, başarı hikayesini ve ilham verecek dönüm noktalarını anlattı.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "360 Konuşmaları" programına konuk oldu. AA Akademi koordinasyonunda AAtölye'de gerçekleştirilen programda Uğurlu, başarı hikayesini ve ilham verecek dönüm noktalarını anlattı.