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Tüm Dünyada “Uluslararası Sıfır Atık Günü” Etkinlikleri Türkiye'de Coşkuyla Kutlandı

81 ilde ve yurtdışında düzenlenen etkinliklerde sıfır atık kavramı çocuklara anlatıldı. Emine Erdoğan’ın liderliğinde yapılan organizasyonlar büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:36
Tüm Dünyada “Uluslararası Sıfır Atık Günü” Etkinlikleri Türkiye'de Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'de ve Yurt Dışında Uluslararası Sıfır Atık Günü Etkinlikleri

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından onaylanan ve dünya genelinde ilham kaynağı haline gelen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, 81 il ile yurt dışındaki temsilciliklerinde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, etkinlikler 26 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın katılımıyla başladı. Etkinlikler, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği, Sıfır Atık Vakfı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Habitat ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Kavramının Yaygınlaştırılması için Etkinlikler

İçeride Sıfır Atık anlayışını güçlendirmek, farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından çeşitli programlar gerçekleştirildi.

26-29 Mart tarihlerinde "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" teması altında çocuklara geri dönüşümün önemi vurgulandı. Katılan çocuklar, defileler ve atölye çalışmalarıyla atık kumaşları değerlendirip kendi tasarımlarını oluşturdu.

Ankara'daki etkinlikler, Saraçoğlu Mahallesi'nde yoğunlaştı. Müzik ve kukla gösterilerinin yanında, atık kumaşlardan çanta tasarlayan çocuklar, kravattan puf yaparak yeteneklerini sergiledi. İstanbul'da ise Fatih Belediyesi tarafından atölyeler düzenlendi.

Sinop’ta çocuklar, atıklardan ürünler tasarlarken, Muğla'da ilkokul öğrencileri atık malzemelerle defile düzenledi. Siirt’te ise Hacivat ve Karagöz gösterileri ile geri dönüşümün önemi aktarıldı.

Samsun’da ise İlkadım ve Canik Belediyeleri tarafından "Atma, Başkaları Giysin" temasıyla ücretsiz ikinci el kıyafet pazarı kuruldu.

Çocukların Geri Dönüşüme Yaklaşımı

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencisi Esra Sönmez, "Bence burası dünyanın en güzel etkinlik yeri olabilir. Çok sevdim. Atık kumaşlardan çanta yapıyorum. Güzel bir gün oldu." derken, Eylülya Talaşlı ise "Çevremizi, denizlerimizi kirletmemeliyiz. Ben temiz bir dünya istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Hareketi’nin Tarihçesi

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017 tarihinde Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başladı. 14 Aralık 2022’de BM Genel Kurulu'nda Türkiye’nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu sıfır atık kararı kabul edildi. 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildi.

12 Nisan 2023’te BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu resmi olarak kuruldu. Danışma kurulunun başkanlığını Emine Erdoğan yürütüyor.

Emine Erdoğan tarafından yönlendirilen Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na 100 ülkeden 13 binin üzerinde gönüllü imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde "Yeterince Var" sloganıyla yeni bir farkındalık yaratıldı.

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