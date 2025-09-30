Tümgeneral David Zini Şin-Bet Direktörü Olarak Atandı

Kabine oybirliğiyle aldığı kararla Zini 5 Ekim'de göreve başlayacak

Hükümet ile yargı arasındaki uzun süren tartışmaların ardından, kabine toplantısında alınan resmi kararla Tümgeneral David Zini, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü olarak atandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bugün toplanan kabinenin Zini'nin atanmasını oybirliğiyle onayladığı belirtildi. Açıklamada, Zini'nin göreve 5 Ekim tarihinde başlayacağı kaydedildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Zini'nin kurum dışından atandığını vurgulayarak bunun 7 Ekim sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt olduğunu savundu.

Kabine, yargının itirazlarına rağmen eski Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararı almış; aynı süreçte Başbakan Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Ronen Bar'ın istifaya zorlandığını açıklamıştı.

Bu gelişmeler, Netanyahu'nun 7 Ekim'deki olaylara ilişkin sorumluluğu almak yerine güvenlik ve istihbarat şeflerini hedef göstermesi nedeniyle eleştirilere konu oldu.

Atama kararı, ülke içindeki güvenlik tartışmaları ve yargı ile hükümet arasındaki gerilimlerin gölgesinde uygulanacak.