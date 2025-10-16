Tunç Bükreş’te Romanya ile Terörle Mücadelede İşbirliğini Vurguladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bükreş'te Radu Marinescu ile görüşerek terörle mücadele, iade talepleri ve hukuk devleti vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:52
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bükreş'te Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile yaptığı görüşmede, terörle mücadele ve adli işbirliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların sağlam temellere dayandığı vurgulandı.

İkili ilişkiler ve bölgesel işbirliği

Tunç, Türkiye ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü bağların bulunduğunu belirterek, ilişkilerin yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde sürdüğünü ifade etti. "Karadeniz komşumuz Romanya, siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerimizin en üst seviyede olduğu ülkelerdendir." ifadelerini kullandı.

Tunç, ayrıca iki ülkenin sadece ikili düzeyde değil, NATO başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda da yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi ve karşılıklı güven, müttefiklik ile stratejik ortaklık anlayışının daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Terörle mücadele ortaklığı ve bilgi paylaşımı

Geçen yıl Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatan Tunç, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurguladı. Tunç, Türkiye'nin PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi yapılanmalara karşı mücadelesini uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

"Şüphesiz ki terör, tüm insanlığın ortak değerlerini hedef almaktadır. Bu sebeple terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın uluslararası işbirliği ve mücadele büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda terörizmle mücadele konusunda tüm ülkelerle her türlü tecrübe ve bilgi paylaşımına her zaman hazırız."

İade talepleri ve adli işbirliği

Tunç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimini anımsatarak, bu örgütün yurt dışında da güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti. Türkiye-Romanya ilişkilerinde adli işbirliğinin güçlendirilmesine niyetli olduklarını ifade eden Tunç, Romanya'nın son dönemde bazı terör suçlularının iadesine ilişkin talepleri kabul etmesine teşekkür etti.

Ancak Tunç, son yıllarda PKK mensubu şahıslara yönelik iade taleplerinde arzu edilen seviyeye ulaşılamadığını da belirtti. Tunç, "Halihazırda 1 DHKP-C mensubu ve 1 FETÖ/PYD mensubu hakkındaki iade taleplerimiz derdesttir." sözleriyle devam etti ve dostane ilişkiler ile sıkı işbirliğinin bir sonucu olarak bu şahısların iadesi umut edildiğini kaydetti.

Hukuk devleti ve insan hakları

Bakan Tunç, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden olduğunu ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine bağlı, insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Türkiye'deki yargılamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıca Tunç, "işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans" politikası kapsamında mevzuatta sert yaptırımların bulunduğunu ifade etti.

Görüşme sırasında Tunç, Romanyalı mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

