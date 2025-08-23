Tunç: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Merhametin Güçlü İfadesi'

Tunç'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Yazdığı Gazze Mektubuna Destek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mektubu "tarihi bir belge" olarak tanımladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada mektubu insanlığın ortak vicdanına dokunan bir metin olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de susturulan çocuk kahkahalarını yeniden duyurmak, mazlumların çığlığına ses olmak için kaleme alınan bu mektup, merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir."

Bakan Tunç, Emine Erdoğan'ın yazdığı mektubun sadece satırlardan ibaret olmadığını, tarihe not düşen bir çağrı niteliği taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hanımefendi'nin satırlarında, annelerin yüreğini dağlayan acıları, savaşın en ağır yükünü taşıyan masum çocukların gözlerindeki korkuyu ve geleceğe dair umutlarını kaybetmemeleri için verilen evrensel bir mücadeleyi görüyoruz.

Bugün Gazze'de yaşanan trajediler karşısında uluslararası toplum çoğu zaman sessizliğe gömülürken, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu güçlü çıkışı, sadece Gazzeli çocuklar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm mazlum çocuklar içindir.

İnsanlığın kalbine hitap eden bu tarihi çağrının tüm dünya liderlerine örnek olmasını diliyoruz."

Tunç'un paylaşımı, Emine Erdoğan'ın mektubunun uluslararası toplumda yankı bulması ve Gazze'deki insani krize dikkat çekilmesi çağrısını yeniden gündeme taşıdı.