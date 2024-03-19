Tunç Soyer’den mal varlığı açıklaması geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden hem kendisinin hem de eşi Neptün Soyer’in mal varlığını açıklayan bir paylaşım yapan Tunç Soyer, mal bildirimi görselini kamuoyuna sundu. Görselde yer alan bilgilerde, Tunç Soyer’e ait 1991 yılında alınmış Karaburun Çatalkaya’da bir binanın üçte birlik hissesi ve 2003’te alınmış olan Üçkuyular’da bir bina olduğu görülüyor. Neptün Soyer’in mal varlığı bildiriminde ise iki bina ve arazisi bulunuyor.





Tunç Soyer tarafından paylaşılan mal beyanında yer alan bilgilere göre, Soyer’in bir de 2010’da alınan Wolkwagen marka bir otomobile sahip olduğu görülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığının yanı sıra, eşi ile kendisine ait olan banka hesaplarında yer alan tutarları da kamuoyu ile paylaştı. Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Tunç Soyer’in hesabında 31 bin 92 Euro para bulunuyor.