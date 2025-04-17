Tunca Nehri Temizleniyor: Çeltik Tarımında Su Sorununa Çözüm

Edirne'de çeltik üretiminin hayati öneme sahip olduğu Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor ve su biriktirme alanları oluşturuluyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada kullanılan bu önemli nehirde yatak temizliği çalışmaları başlattı.

Özellikle çeltik üreticilerinin sulama ihtiyacını karşılayan Tunca Nehri'nde gerçekleştirilen bu temizlik, su akışının normal seviyelere ulaşmasını hedefliyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, nehirden beslenen tarım arazilerini inceleyerek ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı ile birlikte gerçekleştirilen incelemede, bu çalışmaların tarımsal üretimde potansiyel sıkıntıların önüne geçilmesi ve yaşanabilecek kuraklık koşullarına karşı gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Vali Sezer, "Geçen seneki sıkıntıyı yaşamayalım diye büyük su biriktirme alanları oluşturuyoruz. Gerekli tüm önlemler alınacak." diyerek, nehirdeki temizlik çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

Edirne'de çeltik arazilerinin beslendiği Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor, su biriktirme alanları yapılıyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada kullanılan nehirde yatak temizliği başlattı.

Edirne'de çeltik arazilerinin beslendiği Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor, su biriktirme alanları yapılıyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada kullanılan nehirde yatak temizliği başlattı.