Tunceli'de Depreme Dayanıksız Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Tunceli'de Depreme Dayanıklı Binaların Yıkımı Sürüyor

Tunceli'de, depreme karşı risk taşıyan binaların yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehirdeki depreme dayanıksız yapılar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün öncülüğünde yıkılıyor ve yerine sağlıklı konutların inşa edilmesi hedefleniyor.

Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Deprem kuşağında yer alan Tunceli'de, depreme dayanıklı evler inşa etmek amacıyla yapılan incelemeler sonucunda Atatürk Mahallesi'ndeki TİMAŞ konutlarının da dayanıksız olduğu belirlendi. Ekipler, bu tespit sonrasında yıkım işlemleri için harekete geçti.

Vali Aygöl'ün Açıklamaları

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Aygöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara ile birlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depreme dayanıklı şehirler oluşturma çabalarını vurguladı. Aygöl, son yıllarda yaşanan depremler nedeniyle Tunceli'nin de etkilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar afette zarar görmüş 617 hanemiz yıkıldı. Yerine yenisi yapıldı. Bugün itibarıyla 1422 yapımı devam eden yapımız var. Kentsel dönüşüm konusunda da şehir ve ilçelerde rezerv alanları oluşturduk. Atatürk Mahallesi'nde 170 hane, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 118 hane için kentsel dönüşüme karar verdik. Bakanlığımızın başarılı çalışmasına yüzde 100 onay veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Depreme dayanıklı olmayan evleri yıkıp, çok sağlıklı depreme uygun haneler inşa edeceğiz."

Aygöl, konuşmasının ardından iş makinesi kullanarak yıkım çalışmalarına bizzat destek verdi.

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen evlerin yıkımına devam ediliyor. Deprem riskine karşı tedbirlerin alındığı kentte, ekiplerce yapılan inceleme sonucu Atatürk Mahallesi'ndeki TİMAŞ konutlarının da depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerekli işlemlerin ardından binaların yıkılması için çalışma başlattı.

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen evlerin yıkımına devam ediliyor. Deprem riskine karşı tedbirlerin alındığı kentte, ekiplerce yapılan inceleme sonucu Atatürk Mahallesi'ndeki TİMAŞ konutlarının da depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerekli işlemlerin ardından binaların yıkılması için çalışma başlattı.