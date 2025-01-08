Tunceli'de Diyaliz Hastalarına Keman Dinletisiyle Moral Verildi

Tunceli'de yaşayan akademisyen Uğur Çit, hastanede tedavi gören diyaliz hastalarına kemanıyla resital vererek onlara moral oldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan bu anlamlı proje, Tunceli Devlet Hastanesi’nde hayata geçirildi.

Projenin Amacı: Moral ve Destek

Proje kapsamında, hastaların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak amacıyla sağlık personeli, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Çit'ten hastanede keman çalmasını istedi. Çit, gerekli hazırlıklarını tamamlayarak hastaneye geldi ve Diyaliz Bölümündeki hastalar ile bir araya geldi.

Hastalara Moral Vermek İçin Keman Tınıları

Kemanıyla sevilen eserlerini çalan Çit, hastalara keyifli anlar yaşatırken, onların yüzlerinde gülümseme oluşturdu. Bu tür etkinliklerin önemi, hastaların stres ve kaygı seviyesini azaltarak onlara moral kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdi.