Tunceli'de Halı Sahada Fenalaşan Astsubay Hayatını Kaybetti

Tunceli'deki Trajik Olay: Halı Sahada Fenalaşan Astsubay Hayatını Kaybetti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Validen Açıklama

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya aracılığıyla olayla ilgili bilgi vererek, Açar’ın yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Olay, hem Tunceli halkında hem de güvenlik camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren astsubayın cenazesi, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren astsubayın cenazesi, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.