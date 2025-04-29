DOLAR
38,45 -0,03%
EURO
43,91 0,11%
ALTIN
4.090,82 1,09%
BITCOIN
3.644.258,27 -0,4%

Tunceli'de Halı Sahada Fenalaşan Astsubay Hayatını Kaybetti

Tunceli'de halı sahada futbol oynayan astsubay Kadir Açar, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:20
Tunceli'de Halı Sahada Fenalaşan Astsubay Hayatını Kaybetti

Tunceli'deki Trajik Olay: Halı Sahada Fenalaşan Astsubay Hayatını Kaybetti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Validen Açıklama

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya aracılığıyla olayla ilgili bilgi vererek, Açar’ın yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Olay, hem Tunceli halkında hem de güvenlik camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı...

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren astsubayın cenazesi, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı...

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren astsubayın cenazesi, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti
3
Konya'da Devrilen Otomobildeki Karı-Koca Yaralandı
4
Hatay'daki Apartman Yangınında 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Özbekistan'da 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali Tamamlandı
6
İYİ Parti'li Türkoğlu: Eskişehir'deki Boşaltılan Okullar Yeniden Eğitime Kazandırılmalı
7
İsrail, Refah Katliamının Tanığı Sağlık Çalışanını 37 Gün Sonra Serbest Bıraktı

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!