Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, hayvan popülasyonunun artarak insan hayatını tehdit etmesinin önüne geçmek için önemli kararlar alındığı açıklandı.

Hayvanların Sokaklarda Olmaması Gerekiyor

Tekbıyıkoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “Hiçbir hayvanın yerinin sokak olmadığını” vurguladı. Sokaktaki hayvanların sayısındaki artışın, saldırganlıklarının da artışına neden olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, “Geçen sene itibarıyla yaklaşık 600’ün üzerinde sağlık birimlerimize intikal eden ısırılma vakası var. Bunlardan 334 tanesi köpekler münasebetiyle ısırılma vakaları.” dedi. Bu istatistiklere göre, her gün bir vatandaşın sokakta köpekler tarafından ısırıldığını belirtti.

Sokak Hayvanları için Yeni Tesis

Toplantıda, sokakta yaşayan köpekler için bir tesis yapılacağı dile getirildi. Proje çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Tekbıyıkoğlu, “Hayvanlara daha sağlıklı ortamlar hazırlamak üzerine bir irademiz var. Toplantımızı da bu karar neticesinde nihayetlendirmiş bulunmaktayız.” dedi.

Son olarak, güvenlikli bir şehir olma hedefi doğrultusunda sadece terör ve asayiş olaylarıyla değil, hayvan kaynaklı olayların da önüne geçileceğinin altını çizen Tekbıyıkoğlu, “Kamu esenliğini çok yakın zamanda tesis edeceğiz.” ifadesinde bulundu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri ve vali yardımcıları katıldı.