Tunceli'de Kadın Girişimciliği Yükseliyor: 150 Kayıtlı Girişimci

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, kadın girişimciliğinin son 5 yılda hızla arttığını ve kayıtlarda yaklaşık 150 kadın girişimci bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:48
Tunceli'de Kadın Girişimciliği Yükselişte

Girişimci kadınlar şehir ekonomisine güç katıyor

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, kentte kadınların ticarete katılımının son yıllarda dikkat çekici şekilde arttığını belirtti. Coşkun, kadın girişimciliğinin son 5 yılda ciddi bir artış gösterdiğini ve kadınların farklı sektörlerde üstlendiği rollerin şehrin ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Coşkun, oda bünyesinde kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yürütülen çalışmaları anlatarak, kayıtlarda yaklaşık 150 kadın girişimci bulunduğunu söyledi. Ayrıca, şirket bazında ortaklık yapan kadınların da varlığına dikkat çekti.

Hangi sektörlerde aktifler?

Başkan Coşkun, TKDK desteği ve kırsal turizmin artmasının etkisiyle kadınların özellikle arıcılık, hayvancılık ve tarım gibi sektörlerde aktif rol oynadığını belirtti. Bölge illeriyle karşılaştırıldığında Tunceli'nin, kadın girişimcilerin yoğun olduğu iller arasında yer aldığını söyledi.

Coşkun, oda olarak kadın girişimciler için kurulan yapıyı ve verilen eğitimleri anlatarak, "Odamız bünyesinde kadın girişimciler kurulumuz var" ifadesini kullandı. Kurul aracılığıyla kadın kooperatifleri ve ekonomiyi canlandırmak isteyen girişimci kadınlara kapılarının her zaman açık olduğunu bildirdi.

Teşvik ve çağrı

Coşkun, genç kadınlara cesaret çağrısında bulunarak, "Özellikle genç kadın arkadaşlar daha çok cesaret göstermeliler. Ticarette olmalılar." dedi. Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadınların ekonomiye girmeleri, ticarete atılmaları ve girişimci olmaları konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Kapılarımız onlara her zaman açık" şeklinde konuştu.

Tunceli'de kadınların ticarette ve üretimde daha fazla yer almasının, istihdam ve ekonomik canlılık açısından olumlu sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

