Tunceli'de Kar Etkili: Hozat-Ovacık Yolunda Karla Mücadele Başladı

Tunceli'de karla mücadele Hozat-Ovacık yolunda yoğunlaştı

Ekipler yolları açmak için sahada

Tunceli'de yağışlar 2 gündür etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimleri, Ovacık ilçesi ve Hozat-Ovacık karayolunda gece saatlerinden itibaren yağmur, kara dönüştü.

Gece boyunca etkisini artıran kar yağışı, Hozat-Ovacık karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Bölgede karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hozat -Ovacık Yolu karla mücadele ekiplerimiz çalışıyor. Diğer yollarımızda yoğun yağmurlu bir hava var. Tüm vatandaşımızın kış lastiği olmaksızın yolculuk yapmamasını trafik kurallarına azami dikkat etmesini önemle rica ediyoruz"

TUNCELİ’DE YAĞMAYA BAŞLAYAN KARLA BİRLİKTE KAPANAN HOZAT-OVACIK YOLUNDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLADI.