Tunceli'de Kar Etkili: Hozat-Ovacık Yolunda Karla Mücadele Başladı

Tunceli'de iki gündür süren yağışlar yüksek kesimlerde kara döndü; Hozat-Ovacık yolunda karla mücadele ekipleri çalışıyor, vatandaşlara kış lastiği uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:53
Tunceli'de Kar Etkili: Hozat-Ovacık Yolunda Karla Mücadele Başladı

Tunceli'de karla mücadele Hozat-Ovacık yolunda yoğunlaştı

Ekipler yolları açmak için sahada

Tunceli'de yağışlar 2 gündür etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimleri, Ovacık ilçesi ve Hozat-Ovacık karayolunda gece saatlerinden itibaren yağmur, kara dönüştü.

Gece boyunca etkisini artıran kar yağışı, Hozat-Ovacık karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Bölgede karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hozat -Ovacık Yolu karla mücadele ekiplerimiz çalışıyor. Diğer yollarımızda yoğun yağmurlu bir hava var. Tüm vatandaşımızın kış lastiği olmaksızın yolculuk yapmamasını trafik kurallarına azami dikkat etmesini önemle rica ediyoruz"

TUNCELİ’DE YAĞMAYA BAŞLAYAN KARLA BİRLİKTE KAPANAN HOZAT-OVACIK YOLUNDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI...

TUNCELİ’DE YAĞMAYA BAŞLAYAN KARLA BİRLİKTE KAPANAN HOZAT-OVACIK YOLUNDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLADI.

TUNCELİ’DE YAĞMAYA BAŞLAYAN KARLA BİRLİKTE KAPANAN HOZAT-OVACIK YOLUNDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı