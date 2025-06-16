Tunceli'de Kaybolan Genç Ekin B'nin Cenazesi Uzunçayır Baraj Gölü'nde Bulundu

Tunceli'de Kaybolan Genç Ekin B'nin Cenazesi Bulundu

Tunceli'de iki gündür kayıp olan 24 yaşındaki Ekin B'nin cenazesi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu. Yakınları, gencin durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Güvenlik Kameraları ile Tespit Edildi

Yapılan ihbarın ardından, güvenlik güçleri kaybolan genci bulmak için Tunceli şehir merkezindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Ekin B'nin aracının Mazgirt Köprüsü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü belirlendi.

Dalgiç Ekipler Harekete Geçti

Belirlenen bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma dalgıçları, yaklaşık 7 metre derinliğindeki suya dalış yaparak Ekin B'nin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda cenaze sudan çıkarıldı.

Cenaze Hastaneye Götürüldü

Sudan çıkarıldıktan sonra Ekin B'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Ailesi ve yakınları için büyük bir acı olan bu olay, toplumda da derin bir üzüntü yarattı.

Tunceli'de kaybolan 24 yaşındaki gencin, baraj gölünde cenazesi bulundu. Ekipler su kıyısında ve ortasında çalışma yaptı.