DOLAR
39,4 0,47%
EURO
45,65 0,03%
ALTIN
4.329,33 0,37%
BITCOIN
4.207.697,13 -2,06%

Tunceli'de Kaybolan Genç Ekin B'nin Cenazesi Uzunçayır Baraj Gölü'nde Bulundu

Tunceli'de kaybolan 24 yaşındaki Ekin B'nin cenazesi, güvenlik kameraları sayesinde baraj gölünde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:21
Tunceli'de Kaybolan Genç Ekin B'nin Cenazesi Uzunçayır Baraj Gölü'nde Bulundu

Tunceli'de Kaybolan Genç Ekin B'nin Cenazesi Bulundu

Tunceli'de iki gündür kayıp olan 24 yaşındaki Ekin B'nin cenazesi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu. Yakınları, gencin durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Güvenlik Kameraları ile Tespit Edildi

Yapılan ihbarın ardından, güvenlik güçleri kaybolan genci bulmak için Tunceli şehir merkezindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Ekin B'nin aracının Mazgirt Köprüsü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü belirlendi.

Dalgiç Ekipler Harekete Geçti

Belirlenen bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma dalgıçları, yaklaşık 7 metre derinliğindeki suya dalış yaparak Ekin B'nin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda cenaze sudan çıkarıldı.

Cenaze Hastaneye Götürüldü

Sudan çıkarıldıktan sonra Ekin B'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Ailesi ve yakınları için büyük bir acı olan bu olay, toplumda da derin bir üzüntü yarattı.

Tunceli'de kaybolan 24 yaşındaki gencin, baraj gölünde cenazesi bulundu. Ekipler su kıyısında ve...

Tunceli'de kaybolan 24 yaşındaki gencin, baraj gölünde cenazesi bulundu. Ekipler su kıyısında ve ortasında çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Berivanlar Süt Sağmak İçin Traktör Römorkunda Uzun Yolculuk Yapıyor
2
Kırşehir'de 9 Zanlı Yağma ve Dolandırıcılıkla Yakalandı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lazkiye Olaylarına Sert Tepki
4
Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler
5
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı
7
İstanbul'da 7 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Yakalandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!