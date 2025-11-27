Tunceli'de MEB Personeline 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' Verildi

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline Sivil Savunma Uzmanı Sema Ekrem tarafından verilen eğitimle afet hazırlığı ve KBRN tehditlerine karşı bilinç artırıldı.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yönetici ve personele, muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Eğitimi Veren ve Katılımcılar

Eğitimler, Sivil Savunma Uzmanı Sema Ekrem tarafından gerçekleştirildi. Programa; il müdürlüğünde görevli yöneticiler ve personel katıldı, eğitimlerde katılımcıların afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Eğitim İçeriği

Eğitimlerde afet nedir, afet türleri ve Tunceli’nin afetselliği gibi temel konular ele alındı. Katılımcılara afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında uygulanması gereken doğru davranışlar ile afet sonrasında yapılacak müdahale ve iyileştirme adımları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

KBRN Eğitimi

Eğitimin önemli başlıklarından biri kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditler oldu. Muhtemel KBRN durumlarında bilinmesi gereken kritik noktalar, korunma yöntemleri ve doğru ekipman kullanımı uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Amaç ve Beklenti

Düzenlenen eğitimlerle amaç, afet bilincini artırmak ve kurum personelinin muhtemel acil durumlarda daha hazırlıklı hale gelmesini sağlamaktır. Yetkililer eğitimlerin kurum içi dayanıklılığı güçlendireceğini bildirdi.

