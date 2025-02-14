Tunceli'de Olumsuz Hava Koşulları Eğitime Ara Verdirdi

Tunceli'de Eğitime Kar Engeli!

Tunceli'de etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitimi durdurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bugün kent genelinde aralıklarla süren kar yağışının, bazı ilçelerde eğitime ara verilmesine neden olduğu belirtildi.

Hangi İlçelerde Eğitime Ara Verildi?

Açıklamada, 14 Şubat 2025 Cuma günü Ovacık, Nazımiye, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, Pülümür ilçesi bünyesindeki tüm okullarda da eğitim ve öğretim bir gün duraksayacaktır.

İdari İzin Uygulaması

Pülümür ilçesinde, kötü hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı da açıklanmıştır.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları önerilmektedir.