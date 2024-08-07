Tunceli'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Tunceli'deki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde meydana gelen örtü yangını, ormanlık alanda etkili olmaya devam ediyor. Yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Yangının Çıktığı Alan

Yangın, Bostanlı köyü yakınlarındaki Zergavut Dağı eteklerinde yer alan meşe ormanlarında başladı. Çevre halkının bildirmesi üzerine, olay yerine hızla müdahale edildi.

Çalışmaların Koordinasyonu

Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyesi toplam 150 personel katılıyor. Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar kullanarak yangına müdahale ediyorlar.

Havadan Destek

Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter, yangın söndürme çalışmalarına havadan destek vererek bölgedeki mücadeleye katkı sağlıyor.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla sürdürülen yoğun çabalar, bölgedeki orman ekosistemini koruma amaçlı gerçekleşiyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor. Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor. Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor. Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor. Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.