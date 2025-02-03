Tunceli'de Şap Hastalığı Nedeniyle 15 Günlük Karantina Başlatıldı

Tunceli'de Şap Karantinası Başlatıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerde de şap hastalığının görüldüğü vurgulandı. Hastalığın yayılmaması için gerekli tedbirlerin alındığı iletildi.

Açıklamada, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticilerimiz ve muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişare neticesinde 4-18 Şubat tarihleri arasında Çemişgezek ilçemiz genelinde tedbir amaçlı olarak karantina uygulaması başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.