Tunceli'de Şarampole Devrilen Araçta 3 Yaralı

Tunceli'de Şarampole Düşen Otomobilde Yaralılar Var

Tunceli'de, Y.Ç. yönetimindeki 23 ADV 745 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu üzerinde, Fırtına Veli Deresi mevkiinde şarampole devrildi. Olay, bölgedeki sürücülerin ve geçiş yapanların dikkatini çekti.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.