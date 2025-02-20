Tunceli'de Şarampole Devrilen Araçta 3 Yaralı

Tunceli-Ovacık kara yolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:53
Tunceli'de Şarampole Devrilen Araçta 3 Yaralı

Tunceli'de Şarampole Düşen Otomobilde Yaralılar Var

Tunceli'de, Y.Ç. yönetimindeki 23 ADV 745 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu üzerinde, Fırtına Veli Deresi mevkiinde şarampole devrildi. Olay, bölgedeki sürücülerin ve geçiş yapanların dikkatini çekti.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İklim Kanunu Teklifi Açıklaması
3
Bartın'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
4
Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
6
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı
7
Tekirdağ'da Eşinin Ölümüne Neden Olan Sanık Hakim Karşısında

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?