Tunceli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Tunceli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Tunceli'de, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu kargaşa sonucu 1 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Yerel güvenlik güçlerine gelen ihbar üzerine olay site sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralanan E.G. adlı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hemen Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne taşındı.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürmekte. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.