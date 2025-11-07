Tunceli'de Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Yılmaz Uğurlandı

Tunceli'de Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Uğurlandı

Gece saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Kaza ve müdahale

Olay, Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uğurlama töreni

Uzman Çavuş Yılmaz için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Bayraktepe Kışlası’nda tören düzenlendi. Törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, il protokolü ile yüzlerce asker, polis ve vatandaş katıldı.

Törenin ardından şehit uzman çavuş, ailesinin ve yakınlarının isteğiyle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

