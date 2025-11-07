Tunceli'de Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Yılmaz Uğurlandı

Tunceli-Erzincan kara yolunda kaza geçiren Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:22
Tunceli'de Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Yılmaz Uğurlandı

Tunceli'de Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Uğurlandı

Gece saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz, düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Kaza ve müdahale

Olay, Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uğurlama töreni

Uzman Çavuş Yılmaz için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Bayraktepe Kışlası’nda tören düzenlendi. Törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, il protokolü ile yüzlerce asker, polis ve vatandaş katıldı.

Törenin ardından şehit uzman çavuş, ailesinin ve yakınlarının isteğiyle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

TUNCELİ’DE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİREN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYDAR...

TUNCELİ’DE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİREN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYDAR İBRAHİM YILMAZ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

TUNCELİ’DE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİREN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HAYDAR...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
2
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
3
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
4
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
5
Diyarbakır'da Araç Refüje Uçtu: 1 Yaralı
6
Enkap Ambalaj'ın Yeni Mağaza Açılışı Kayseri Protokolünü Buluşturdu
7
İzmir'de Çöp Krizi Karasinek İstilasına Dönüştü — Şehir İlaçlanıyor

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı