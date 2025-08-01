Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Tunceli’de son bir ay içerisindeki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik titiz çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, belirledikleri 10 ayrı adrese baskın düzenleyerek 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise zengin bir uyuşturucu envanteri ele geçirildi. Aramalarda, 53 uyuşturucu hap, 20 kök kenevir bitkisi, 8 hibrit keneviri, 65 gram skunk maddesi, 34 gram kubar esrar, 5 gram metemfetamin, 28 uyuşturucu kullanım aparatı ile 2 uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneği bulundu.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Tunceli’de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 53 uyuşturucu hap, 20 kök kenevir bitkisi, 8 hibrit keneviri, 65 gram skunk maddesi, 34 gram kubar esrar, 5 gram metemfetamin, 28 uyuşturucu kullanım aparatı ile 2 uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneği ele geçirildi.

Tunceli’de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 53 uyuşturucu hap, 20 kök kenevir bitkisi, 8 hibrit keneviri, 65 gram skunk maddesi, 34 gram kubar esrar, 5 gram metemfetamin, 28 uyuşturucu kullanım aparatı ile 2 uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneği ele geçirildi.