Tunceli'de Yoğun Kar Nedeniyle Hozat-Ovacık Yolu Kapandı

Tunceli'de Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Tunceli'de etkili olan yoğun kar ve tipi, Hozat-Ovacık kara yolunun ulaşıma kapatılmasına neden oldu. Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı belirtilen Ovacık-Hozat kara yolunun 26-56 kilometre arası, tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde de zincirsiz tır geçişlerine izin verilmediği bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.