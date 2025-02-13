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Tunceli'de Yoğun Kar Nedeniyle Hozat-Ovacık Yolu Kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:27
Tunceli'de Yoğun Kar Nedeniyle Hozat-Ovacık Yolu Kapandı

Tunceli'de Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Tunceli'de etkili olan yoğun kar ve tipi, Hozat-Ovacık kara yolunun ulaşıma kapatılmasına neden oldu. Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı belirtilen Ovacık-Hozat kara yolunun 26-56 kilometre arası, tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde de zincirsiz tır geçişlerine izin verilmediği bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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