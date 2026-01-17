Tunceli Kacarlar’da Fırat EDAŞ Direkleri Sırtladı — Enerji Seferberliği

Tunceli Kacarlar’da buz yükü nedeniyle yıkılan enerji hattını onarmak için Fırat EDAŞ ekipleri direkleri sırtlayarak zorlu arazi koşullarında çalışıyor; kesinti 18 bin’den 140’a düştü.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:38
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:38
Ekipler ağır kış şartlarına rağmen arızayı gideriyor

Tunceli’nin Kacarlar köyü bölgesinde buz yükü nedeniyle yıkılan enerji hattının yeniden devreye alınması için Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri zorlu arazi şartlarında yoğun mesai yürütüyor.

İş makinelerinin ilerleyemediği noktalarda ekipler çalışmaları durdurmayarak, elektrik direklerini sırtlayarak arızalı hatta ulaşmaya çalışıyor. Sahada yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede birden fazla köyün yeniden enerjiye kavuşması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde ana yolların kapanmadığı, köy yollarının büyük çoğunluğunun da ulaşıma açık olduğu belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 18 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintileri, yürütülen çalışmalar sonucunda bugün itibarıyla 140 aboneye kadar düşürüldü.

