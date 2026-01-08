Erzurum Emniyeti'nden sigaraya savaş: Hayata Yeniden Merhaba Projesi

Personelin sigara bırakma sürecine destek amacıyla farkındalık ve değerlendirme çalışmaları

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Hayata Yeniden Merhaba Projesi, personele sigarayı bırakma yolunda destek sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun geçtiğimiz ay başlatılan uygulamanın etkililiğini değerlendirmek üzere personelle bir araya geldi. Toplantıda, Allen Carr Türkiye kurucusu ve kıdemli eğitmeni Dr. Emre Üstünuçar tarafından hazırlanan sigara bırakma videolarının etkileri ele alındı.

Yetkililer, Hayata Yeniden Merhaba Projesi ile sigara kullanımının azaltılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve sigara bırakma sürecine somut katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

