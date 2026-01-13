Beyşehir Devlet Hastanesi 2025'te 650 Bin Hastaya Şifa

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:54
Beyşehir Devlet Hastanesi 2025 Yılı Hizmet Raporu

Yıllık hasta sayısı ve hizmet dağılımı

Beyşehir Devlet Hastanesi, 2025 yılı boyunca sunduğu sağlık hizmetleriyle 650 bin vatandaşa şifa oldu. Başhekim Dr. Kutay Güven tarafından açıklanan verilere göre hastaneye başvuran 650 bin hastanın; 230 bini Acil Servis, 380 bini poliklinikler, 40 bini Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde tedavi edildi.

Yoğun bakım, doğum ve cerrahi faaliyetler

Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde bin 100 hasta, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 320 bebek tedavi altına alındı. Aynı yıl içerisinde 468 doğum başarıyla gerçekleştirildi. Yıl boyunca hastanede 10 bin 41 ameliyat tamamlandı.

Görüntüleme, endoskopi ve diyaliz hizmetleri

Tanı ve tedavi süreçlerinde önemli rol oynayan görüntüleme hizmetleri kapsamında röntgen, ultrason, MR ve tomografi olmak üzere toplam 245 bin işlem gerçekleştirildi. Ayrıca bin 500 endoskopi ve kolonoskopi işlemi uygulandı. Hastanede bulunan 11 hemodiyaliz cihazı ile aylık ortalama 41 hasta düzenli diyaliz hizmeti aldı.

Evde sağlık hizmetleri ve kadro güçlendirmesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi yıl boyunca 6 bin 200 ev ziyareti gerçekleştirerek bin hastanın başvurusunu değerlendirdi. 2025 yılı içinde yapılan atamalarla birlikte hastanenin sağlık kadrosu da güçlendirildi.

Başhekimden değerlendirme

Başhekim Dr. Kutay Güven süreci şöyle özetledi: "Ortaya çıkan bu güzel tablonun arkasında büyük bir emek ve özveri var. 2026 yılında da vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

