Trump: Petro ile Telefon Görüştü — Beyaz Saray Ziyareti İçin Hazırlıklar Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, Truth platformundan paylaştığı açıklamada Petro'nun kendisini aradığını ve üslubunu takdir ettiğini belirtti.

Görüşme ve Beyaz Saray hazırlıkları

Trump, Petro'nun uyuşturucu sorunu ve iki ülke arasındaki diğer anlaşmazlıklara ilişkin tutumunu açıklamak için aradığını söyleyerek: "Beni aramasını ve üslubunu takdir ettim. Yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum". Ayrıca görüşme için hazırlıkların başladığını, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kolombiyalı mevkidaşı Rosa Yolanda Villavicencio'nun süreci yürüttüğünü ve görüşmenin Washington, D.C.'de, Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini aktardı. Görüşmenin tarihi hakkında detay vermedi.

Petro'nun açıklamaları

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da Bogota'daki bir mitingde görüşmeyi doğrulayarak: "(Trump) Başkan olduğundan beri ilk kez telefonda konuştuk" dedi. Petro, iki ülke arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını talep ettiğini ifade etti.

Gerilim ve karşılıklı suçlamalar

Daha önce Trump, Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlayarak: "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" demişti. Trump ayrıca gerekirse Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın Kolombiya'da da yapılabileceğini belirterek: "Kolombiya'ya operasyon kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Petro ise bu açıklamalara sert tepki göstererek, hükümetinin uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde ettiğini ve rekor miktarda kokain ele geçirdiğini vurguladı. Trump yönetiminin Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına yönelik saldırı düzenlemesi durumunda çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" ifadelerini kullandı.

