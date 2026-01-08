Trump: 2027 Savunma Bütçemiz 1 Buçuk Trilyon Dolar Olmalı

Trump sosyal medya paylaşımında kararını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çevreleyen zorlu güvenlik ortamına işaret ederek 2027 askerî bütçesine ilişkin kararını sosyal medya üzerinden açıkladı. Trump, açıklamasında uzun ve zorlu müzakerelere vurgu yaptı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Senatörler, Kongre üyeleri, bakanlar ve diğer siyasi temsilcilerle yapılan uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, özellikle bu son derece çalkantılı ve tehlikeli dönemde ülkemizin yararı için, 2027 yılı askerî bütçemizin 1 trilyon dolar değil 1 buçuk trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim".

Güvenlik vurgusu: "Tüm tehditlere karşı güvende olacağız"

Trump, alınan kararın ülkenin savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini belirterek, "Bu sayede uzun zamandır hak ettiğimiz ve hayalini kurduğumuz askeri gücü inşa edebileceğiz ve daha da önemlisi, kimden gelirse gelsin tüm tehditlere karşı güvende olacağız" dedi.

Bütçe artışının kaynağı olarak gümrük vergileri gösterildi

Başkan Trump, bütçe artışının finansmanını gümrük vergileri ile sağlayacağını açıkladı. Trump, bu tarifelerden selefi Joe Biden yönetimi döneminde "hayal dahi edilemeyecek" düzeyde gelir sağlandığını öne sürdü ve sözlerine şunları ekledi: "Bu muazzam gelirler sayesinde 1 buçuk trilyon dolarlık askeri bütçe hedefine kolaylıkla ulaşabilirken; aynı anda eşi benzeri olmayan bir askerî güç inşa etme, borçları azaltma ve ülkemizdeki orta gelirli vatanseverlere kayda değer düzeyde kar sağlama kapasitesine sahip oluyoruz".

Trump’ın açıklaması, yönetimin Venezuela operasyonu ile Kolombiya ve Grönland’a yönelik uyarı niteliğindeki beyanlarının yankıları sürerken geldi.

