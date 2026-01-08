Trump: 2027 Savunma Bütçemiz 1 Buçuk Trilyon Dolar Olmalı

Trump, 2027 savunma bütçesinin '1 trilyon değil 1 buçuk trilyon dolar' olması gerektiğini açıkladı; artış gümrük vergilerinden karşılanacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 05:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 05:39
Trump: 2027 Savunma Bütçemiz 1 Buçuk Trilyon Dolar Olmalı

Trump: 2027 Savunma Bütçemiz 1 Buçuk Trilyon Dolar Olmalı

Trump sosyal medya paylaşımında kararını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çevreleyen zorlu güvenlik ortamına işaret ederek 2027 askerî bütçesine ilişkin kararını sosyal medya üzerinden açıkladı. Trump, açıklamasında uzun ve zorlu müzakerelere vurgu yaptı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Senatörler, Kongre üyeleri, bakanlar ve diğer siyasi temsilcilerle yapılan uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, özellikle bu son derece çalkantılı ve tehlikeli dönemde ülkemizin yararı için, 2027 yılı askerî bütçemizin 1 trilyon dolar değil 1 buçuk trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim".

Güvenlik vurgusu: "Tüm tehditlere karşı güvende olacağız"

Trump, alınan kararın ülkenin savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini belirterek, "Bu sayede uzun zamandır hak ettiğimiz ve hayalini kurduğumuz askeri gücü inşa edebileceğiz ve daha da önemlisi, kimden gelirse gelsin tüm tehditlere karşı güvende olacağız" dedi.

Bütçe artışının kaynağı olarak gümrük vergileri gösterildi

Başkan Trump, bütçe artışının finansmanını gümrük vergileri ile sağlayacağını açıkladı. Trump, bu tarifelerden selefi Joe Biden yönetimi döneminde "hayal dahi edilemeyecek" düzeyde gelir sağlandığını öne sürdü ve sözlerine şunları ekledi: "Bu muazzam gelirler sayesinde 1 buçuk trilyon dolarlık askeri bütçe hedefine kolaylıkla ulaşabilirken; aynı anda eşi benzeri olmayan bir askerî güç inşa etme, borçları azaltma ve ülkemizdeki orta gelirli vatanseverlere kayda değer düzeyde kar sağlama kapasitesine sahip oluyoruz".

Trump’ın açıklaması, yönetimin Venezuela operasyonu ile Kolombiya ve Grönland’a yönelik uyarı niteliğindeki beyanlarının yankıları sürerken geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP: "2027 SAVUNMA BÜTÇEMİZİN 1,5 TRİLYON DOLAR OLMASI GEREKTİĞİNE KARAR...

ABD BAŞKANI TRUMP: "2027 SAVUNMA BÜTÇEMİZİN 1,5 TRİLYON DOLAR OLMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERDİM"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sabah Rüzgarı Beşiktaş'ta Yüksek Dalgalar Oluşturdu
2
Trump'tan Minneapolis'te ICE Ajanının Kadını Vurması Hakkında Açıklama
3
İzmir Şoförler Odası'nda 11 Ocak Genel Kurulu: Erkan Özkan'dan Birlik Çağrısı
4
Söke'de Üniversite Öğrencilerine Temel Yangın Eğitimi ve Tatbikat
5
BUÜ Hastanesi'ne İkinci Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açıldı
6
66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı
7
Erzincan Adliyesi'nde HSK Tayinleri İçin Veda Yemeği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları