Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Deprem Konutları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem konutu hak sahipliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ağır hasarlı binaların hepsini her halükarda ortadan kaldıracağız ama bunların hepsine hak sahipliği verilmesi hem kanunen hem vicdanen doğru bir şey değil," dedi.

Deprem Sonrası Yapılan Çalışmalar

Valilik makamında düzenlediği basın toplantısında, depremin ardından başlatılan çalışmalara değinen Tekbıyıkoğlu, "Depremde insanların evi etkilenmemiş olsa bile depremin bir zenginleşme aracı olarak görüldüğüne maalesef müşahede ediyorum," dedi. Ayrıca, Tunceli'de toplam 1385 ağır hasarlı yapı tespit edildiğini belirtti.

Ağır Hasarlı Binaların Durumu

Tekbıyıkoğlu, ağır hasar olarak değerlendirilen binaların yıkılması gereken tehlikeli yapılar olduğunu vurguladı. Ancak, tespit edilen binaların çoğunun yaşanmayan mekanlar olduğunu ifade etti. "Birçok evde elektrik bile yok, bu durumda hak sahibi olmaları mümkün değil," dedi.

Başvurular ve İtiraz Süreci

Deprem konutu hak sahipliğine 40 kiracı başvuruda bulunduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, bu başvuruların önemli bir kısmının geçerliliği olmadığını söyledi. "Bunlardan sadece bazıları kabul edilecek, ama bu hak sahipliği durumu idari bir karar ile değiştirilebilir," şeklinde konuştu.

Sonuç Olarak

Tekbıyıkoğlu, vatandaşların yapılan kararlarla ilgili itiraz edebileceklerini ve kanıtlayıcı belgelerini sunarak yeniden değerlendirilebileceklerini ifade etti. Bu süreçte, vatandaşların haklarının korunmasında titizlikle çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem konutu hak sahipliğiyle ilgili Valilik makamında basın toplantısı düzenledi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem konutu hak sahipliğiyle ilgili Valilik makamında basın toplantısı düzenledi.