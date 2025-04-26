Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Uzunçayır Baraj Gölü'nde Kürek Çekti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek sporu yaparak hem sporun yaygınlaşmasına hem de sporcuların motivasyonuna katkı sağladı.

Kürek Sporunun Yaygınlaştırılması İçin Çalışmalar

Munzur Kürek, Kano, Su Sporları ve Yelken Sporu Kulübü tarafından Tunceli'de kürek sporunun yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Vali Tekbıyıkoğlu, Munzur ve Pülümür çaylarının oluşturduğu baraj gölü kıyısında kulüp yöneticileriyle buluştu ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kürek Macerası

Görüşme sonrasında, Tekbıyıkoğlu, aralarında Kulüp Başkanı Nesrin Söylemez'in de bulunduğu dört kişiyle birlikte tekneye binerek baraj gölüne açıldı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kürek çeken Tekbıyıkoğlu ve ekibi, parkuru başarıyla tamamladı.

Türkiye’nin İlk Kadın Yönetimli Kürek Kulübü

Kulüp Başkanı Nesrin Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kürek sporunun yaygınlaştırılması ve sporcu yetiştirilmesi amacıyla önemli adımlar attıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye’de yönetimi tamamen kadınlardan oluşan ilk ve tek kürek kulübü olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ile Munzur'un eşsiz sularında yaklaşık 15 kilometre kürek çekmenin gururunu yaşadık. Sporun birleştirici gücüne ve kadınların liderliğinde Tunceli'de kürek sporunun gelişeceğine yürekten inanıyoruz."

Valinin Desteği ve Spor Kültürü

Söylemez, baraj gölünde kürek çekmenin çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Sayın Valimizin kuruluşumuzdan itibaren verdiği büyük desteği, bugün bizlerle kürek çekerek pekiştirmesi, hem sporcularımız hem de bölgedeki spor kültürünün güçlenmesi adına çok kıymetli," şeklinde görüş bildirdi.

Munzur Kürek, Kano, Su Sporları ve Yelken Sporu Kulübü tarafından Tunceli'de kürek sporunun yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek sporu yaptı.

Munzur Kürek, Kano, Su Sporları ve Yelken Sporu Kulübü tarafından Tunceli'de kürek sporunun yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek sporu yaptı.