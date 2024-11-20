Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarına Hapis Cezası

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Dava Süreci

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEM Partili Cevdet Konak ile CHP'li Mustafa Sarıgül hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi Kararı

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, her iki başkan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

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