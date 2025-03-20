Tuncer Bakırhan Siirt'te Nevruz Kutlamasına Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'teki nevruz kutlamasında barış ve özgürlük vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:31
Tuncer Bakırhan Siirt'te Nevruz Kutlamasına Katıldı

Siirt'te Tarihi Nevruz Kutlaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı. Kutlama, Doğan Mahallesi'ndeki nevruz alanında gerçekleşti. Etkinlik alanındaki güvenlik önlemleri kapsamında katılımcılar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alana alındı.

Barış ve Özgürlük Vurgusu

Etkinlikte konuşan Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı"na dikkat çekti. Bu yıl nevruzun tarihi bir dönemde kutlandığını ifade eden Bakırhan, şunları söyledi:

"En kısa sürede cezaevlerindeki siyasi tutsakların özgürleşeceği demokratik bir Türkiye mücadelesini daha da büyüteceğimizi, daha da güçlendireceğimizi bir kez daha bu meydandan ilan ediyoruz. Barış ve özgürlüğe yürüdüğümüz bu nevruz hepimize kutlu olsun. Hiçbir dönem böylesine barışa, böylesine özgürlüğe yakın bir nevruz kutlayamamıştık. İnşallah bu birliğimizi ve coşkumuzu daha da güçlendirerek, bugünler için emek veren, bedel ödeyenlere demokratik, özgürlükçü bir cumhuriyet yaratacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz."

Görevlendirme Eleştirisi

Bakırhan, belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına da tepkisini dile getirdi.

Nevruz Coşkusu

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılımcılar, şarkılar eşliğinde halay çekerek büyük bir coşku yaşadı. Programa, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (fotoğrafta), Siirt'te düzenlenen nevruz kutlamasına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (fotoğrafta), Siirt'te düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (fotoğrafta), Siirt'te düzenlenen nevruz kutlamasına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (fotoğrafta), Siirt'te düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

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Tuncer Bakırhan Siirt'te Nevruz Kutlamasına Katıldı

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