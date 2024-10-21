Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said İkinci Dönem İçin Yemin Etti

Tunus’ta Yemin Töreni Gerçekleşti

Tunus Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından, Tunus Halk Meclisi'nde yemin ederek ikinci dönemine resmen başlamıştır.

Önemli Mesajlar Verdi

Parlamentoda düzenlenen yemin töreni, Tunus'un resmi televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Yemin ettikten sonra bir konuşma yapan Kays Said, "Tunus halkı, 6 Ekim’de seçimlerde kendi iradesini özgürce ortaya koydu. Halk, karşılaşacağımız zorlukları aşacak bir ulusal kurtuluş yolunu seçti. Öncelikli sorunlarımızdan biri işsizlik ve özellikle gençler için yeni fırsatlar sunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Özgürlük Anlayışı

Said, özgürlüğün "hakaret ve küfür" olmadığını vurgulayarak, "Hakların ihlali ya da hukukun çiğnenmesi özgürlük değildir. Tartışma götürmeyen tek şey vatan sevgisidir. Hainler ve ajanlar bizim topraklarımızda yer bulamaz" şeklinde konuştu.

Seçim Sonuçları

Tunus’ta 6 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kays Said, katılım oranının sadece %28,8 olduğu seçimlerde oyların %90,69'unu alarak tekrar göreve gelmiştir. Diğer adaylardan Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi %1,97 ve iş insanı Ayaşi Zamal %7,35 oy almıştır.

Açıklamaların Ardındaki Destan

Öncesinde Anayasa profesörü olarak görev yapan Kays Said, ilk kez 2019 yılında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçim süreci, muhalefetin büyük tepkisini toplamış olsa da, Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve bazı diğer partiler seçimlerde yer almayı tercih etti.