DOLAR
34,15 -0,1%
EURO
38,12 -0,19%
ALTIN
2.916,33 0,02%
BITCOIN
2.167.841,52 -0,07%

Tunus'ta 13 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu

Tunus’un Mehdiye kentinde kıyıya vuran 13 düzensiz göçmenin cesedi tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:44
Tunus'ta 13 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu

Mehdiye Sahillerinde Trajik Olay

Tunus’un doğusundaki Mehdiye kenti sahillerinde, 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Monastir ve Mehdiye Bölgesi Mahkeme Sözcüsü Ferid Bin Hacca, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesetlerin Salakta ve Eş-Şabbe sahillerinde kıyıya vurmuş bir şekilde tespit edildiğini belirtti.

Düzensiz Göçmenler Hakkında Bilgiler

Hacca, bu göçmenlerin hepsinin erkek olduğunu ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiklerini ifade etti. Olayın ardından yetkililer soruşturma başlattı.

2023 Yılı Verileri

Tunus Ulusal Muhafız Birliği tarafından Haziran ayında yayımlanan bir raporda, 2023 yılında toplamda 714, 2024 yılının başından Mayıs ayına kadar ise 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında Şok Gelişme! Şoke Eden İfade: Pişmanım!
2
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Görüşme Gerçekleştirdi
3
Gündem Özeti - 26 Eylül 2024
4
Macron ve Abbas'tan Gazze Temalı Görüşme
5
Manisa'da Kadın Cinayeti: Selda E'nin Cenazesi Toprağa Verildi
6
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
7
Irak'tan İsrail'e Havadan Saldırı

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı