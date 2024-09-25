Tunus'ta 13 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu

Mehdiye Sahillerinde Trajik Olay

Tunus’un doğusundaki Mehdiye kenti sahillerinde, 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Monastir ve Mehdiye Bölgesi Mahkeme Sözcüsü Ferid Bin Hacca, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesetlerin Salakta ve Eş-Şabbe sahillerinde kıyıya vurmuş bir şekilde tespit edildiğini belirtti.

Düzensiz Göçmenler Hakkında Bilgiler

Hacca, bu göçmenlerin hepsinin erkek olduğunu ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiklerini ifade etti. Olayın ardından yetkililer soruşturma başlattı.

2023 Yılı Verileri

Tunus Ulusal Muhafız Birliği tarafından Haziran ayında yayımlanan bir raporda, 2023 yılında toplamda 714, 2024 yılının başından Mayıs ayına kadar ise 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.