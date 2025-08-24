DOLAR
Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze'deki Açlık Protestosu

Tunus'ta göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde Gazze'deki açlık ve saldırılara tepki gösterdi; büyükelçinin sınır dışı edilmesi ve büyükelçiliğin kapatılması istendi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 01:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 01:45
Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze'deki Açlık Protestosu

Gösteri ve Talepler

Tunus'ta çok sayıda vatandaş, Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık ve insani krize dikkat çekmek amacıyla ABD Büyükelçiliği binası önünde toplandı.

Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı'nın çağrısıyla düzenlenen gösteride protestocular, ABD'nin Gazze'deki saldırılara destek verdiğini belirterek Büyükelçiliğin kapatılmasını ve ABD'nin Tunus Büyükelçisi Bill Bazzi'nin sınır dışı edilmesini talep etti.

Göstericiler, açtıkları pankartlarda 'siyonistler ve Amerikalılar saldırıların ortaklarıdır' ve 'yazıklar olsun, Gazze'ye abluka uyguladılar' gibi sloganlar taşıdı.

Aktivist Fethi Abaze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, siyonist savaş makinesinin Gazze'de yürüttüğü savaş ve katliamın ortağı ve sorumlusudur." dedi ve Büyükelçiliğin kapatılması ile Büyükelçi Bill Bazzi'nin sınır dışı edilmesi taleplerini yineledi.

Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı sözcüsü Salah el-Mısri ise gösterinin sloganının "saldırıların durması için ABD'ye baskı" olduğunu vurgulayarak, "Çünkü şundan eminiz ki; siyonist oluşumun işlediği suçlar, ABD onayı ve desteği olmadan gerçekleşemezdi. Nitekim ABD Filistin'de dökülen her bir damla kana ortaktır. ABD büyükelçilikleri önündeki protestolar daha da tırmanırsa, önemli bir baskı unsuru haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Haberin bağlamında, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarda ağır kayıplar yaşandı. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca saldırılarda 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle ise 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi yaşamını yitirdi.

