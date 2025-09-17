Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda

Eğitimciler çalışma koşulları ve müzakere hakları için sokakta

Tunus'ta binlerce eğitimci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal haklara yönelik adımların durdurulması talebiyle ülke genelinde protesto gerçekleştirdi.

Protestolar, Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı eğitim sendikalarının çağrısıyla düzenlendi ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yaklaşık iki saat sürdü.

Öğretmenler, idareciler, müfettişler ve işçilerin katıldığı gösterilerde, memurların yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talep edildi.

UGTT'den yapılan yazılı açıklamada, protestolara ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen sendikalarının yanı sıra müfettiş ve eğitimci sendikalarının da katıldığı belirtildi.

Protestocuların taşıdığı pankartlarda "Öğretmenlerin taleplerini görüşmek bir haktır, bir lütuf değil", "Müzakere hakkı bir görevdir" ve "Satın alma gücünü artırmak bir haktır, ayrıcalık değil" gibi mesajlar yer aldı.

Lise Öğretim Sendikası Başkanı Muhammed Safi, protestolara eğitim camiasının tüm kesimlerinin katıldığını vurgulayarak, Tunus Eğitim Bakanlığını 31 Ocak'tan bu yana müzakere masasına gelmemekle suçladı.

Eğitim Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamalarda taleplerin reddedilmediğini, ancak taleplerin karşılanabilmesi için mali hazırlık gerektiğini bildirmişti.

Ülkede yeni ders yılı 15 Eylül'de başlamıştı.