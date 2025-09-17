Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda

UGTT'ye bağlı eğitim sendikalarının çağrısıyla binlerce eğitimci, çalışma koşulları ve sendikal haklar için ülke genelinde yaklaşık iki saatlik protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:18
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda

Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda

Eğitimciler çalışma koşulları ve müzakere hakları için sokakta

Tunus'ta binlerce eğitimci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal haklara yönelik adımların durdurulması talebiyle ülke genelinde protesto gerçekleştirdi.

Protestolar, Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı eğitim sendikalarının çağrısıyla düzenlendi ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yaklaşık iki saat sürdü.

Öğretmenler, idareciler, müfettişler ve işçilerin katıldığı gösterilerde, memurların yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talep edildi.

UGTT'den yapılan yazılı açıklamada, protestolara ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen sendikalarının yanı sıra müfettiş ve eğitimci sendikalarının da katıldığı belirtildi.

Protestocuların taşıdığı pankartlarda "Öğretmenlerin taleplerini görüşmek bir haktır, bir lütuf değil", "Müzakere hakkı bir görevdir" ve "Satın alma gücünü artırmak bir haktır, ayrıcalık değil" gibi mesajlar yer aldı.

Lise Öğretim Sendikası Başkanı Muhammed Safi, protestolara eğitim camiasının tüm kesimlerinin katıldığını vurgulayarak, Tunus Eğitim Bakanlığını 31 Ocak'tan bu yana müzakere masasına gelmemekle suçladı.

Eğitim Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamalarda taleplerin reddedilmediğini, ancak taleplerin karşılanabilmesi için mali hazırlık gerektiğini bildirmişti.

Ülkede yeni ders yılı 15 Eylül'de başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim
2
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu
3
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
4
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Ahmed Şara ile Güvenlik Görüşmesi
5
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda
6
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt
7
Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa