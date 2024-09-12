Tunus'ta Düzensiz Göçmenlerin Cesetleri Bulundu

Tunus Açıklarında Göçmen Dramı

Tunus’un güney kıyıları açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknede trajik bir olay yaşandı. Olayda, biri bebek diğeri kadın olmak üzere toplamda 6 kişinin cesedi kıyıya vurdu.

Olayın Detayları

Monastir ve Mehdiye Bölgesi'nden Sorumlu Mahkeme Sözcüsü Ferid Bin Cuha, AA muhabirine verdiği bilgide, Sahra Altı Afrika'dan gelen bu düzensiz göçmenlerin cesetlerine ulaşıldığını ifade etti. Olayın yaşandığı teknede kaç göçmenin bulunduğu konusunda kesin bir bilgi sahibi olmadıklarını vurguladı.

Soruşturma Başlatıldı

Cuha, olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Düzensiz göçmenlerin yaşadığı bu trajik durum, Tunus'un zorlu göç yollarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Göçmen İstatistikleri

Tunus Ulusal Muhafız Birliği, 2024 yılının başından bu yana, mayıs ayı itibarıyla toplam 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Bu rakam, bölgedeki göçmen krizinin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.