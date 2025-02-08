Tunus'ta Trump'ın Filistinlileri Zorla Yerinden Etme Planına Protesto

Tunus'ta Trump'ın Planına Tepki Gösterildi

Tunus'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi. Filistin'in Dostları Derneği tarafından düzenlenen gösteride, Gazze halkıyla dayanışma vurgulandı.

Hudari: "Filistinlilerin Kendi Topraklarına Tutunması Gerekiyor"

Filistin'in Dostları Derneği Başkanı Beşir el-Hudari, protestonun amacının Filistinlilerin yerinden edilme planını reddetmek ve Filistin direnişinin şehit liderlerini anmak olduğunu açıkladı. Hudari, Trump'ın planını eleştirerek, "Bu bir tür delilik, tarih bilgisizliği veya dünya dışı düşünme biçimidir" ifadelerini kullandı.

Hudari, 1948'den bu yana Siyonistlerin Filistinlileri yerinden etmeye çalıştığını hatırlatarak, "Filistinlinin kendi toprağına kök saldığını ve ona tutunduğunu" vurguladı. Ayrıca, Trump'a Avrupa diasporasından gelip Filistin'e yerleşen İsraillileri yerinden etmesini önerdi.

Trump'ın Gazze'yi "Devralma" Planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte ortaya koyduğu planda, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve burada patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağını belirtmişti. Trump, Gazze'nin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirilen Filistinliler için yeni yerleşim yerleri inşa etmek amacıyla tamamen yerle bir olmuş bir yıkım alanı olduğunu ifade etti.