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Tunus'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Yükselişte

Türk Mutfağı Haftası, Tunus'ta geleneksel Türk lezzetlerini tanıtarak kültürel etkileşimi artırıyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:19
Tunus'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Yükselişte

Tunus’ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Yükselişte

Cumhurbaşkanlığının ve Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her yıl mayıs ayında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, bu yıl Tunus’ta coşku ile kutlandı.

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde, Sütiş ve Tunus’tan Gourmandise markalarının iş birliği ile gerçekleştirilen resepsiyon, Tunus’un başkentindeki Gourmandise şubesinde gerçekleşti. Etkinliğe, Tunus'ta yerleşik misyon temsilcileri, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve Türk kurum temsilcileri katıldı.

Türk Mutfağının Klasik Lezzetleri Tanıtıldı

Bu yıl “Türk mutfağının klasik yemekleri” teması ile düzenlenen etkinlikte, Türk aşçılar tarafından hazırlanan çeşitli geleneksel yemekler misafirlere ikram edildi. Büyükelçi Demircan, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde, özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı bu proje çok doğru bir hamle. Tunus'ta bu projeyi gerçekleştirmek bizi son derece mutlu ediyor.” dedi.

“İki bilinen marka olan Sütiş ve Gourmandise ortaklığı sayesinde çok güzel bir menü oluşturduk.” diyen Demircan, bu tür gastronomik etkinliklerin kültürel yakınlaşmayı kalıcı hale getirdiğini vurguladı.

Gourmandise Genel Müdürü'nden Açıklamalar

Gourmandise’in Genel Müdürü Radiye Kemmun, Türk mutfağının dünya genelinde bilinen bir mutfak olduğunu belirterek, “Bu tür etkinlikler, farklı kültürleri birbirine yaklaştırmak için önemli adımlar. Türk mutfağı ile farklı ülkelerde tanışmayı ve büyümeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Atölye Çalışmaları ve Eşsiz Lezzetler

Bununla birlikte, Tunus’ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında, yemek kitabı yazarı ve mutfak şefi Şükran Kaymak, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak workshop’larla Türk mutfağının tanıtımına devam edeceklerini açıkladı. Kaymak, geleneksel Türk lezzetlerinin büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Türk aşçı Turgay Özdemir de, Tunus’ta Türkiye’yi temsil etmekten onur duyduklarını belirtirken, “Yemek, kültürel miraslarımızın en önemli parçalarından biri. Bu etkinlik, iki kültür arasında önemli bir köprü oluşturuyor.” dedi.

Son olarak, Tunus’taki Türk Mutfağı Haftası kutlamaları çerçevesinde, Gourmandise ve Türk Yunus Emre Enstitüsü’nde Türk mutfağından lezzetlerin hazırlanışı ile ilgili atölye çalışmaları düzenlenecek. Bu faaliyetle Tunusluların Türk mutfağı ile daha yakından tanışması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığının ve Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her...

Cumhurbaşkanlığının ve Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Tunus’ta “Türk Mutfağı Haftası” etkinliği kapsamında resepsiyon düzenlendi. Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde, Türkiye’den Sütiş ile Tunus’tan Gourmandise markalarının iş birliği ile Gourmandise’in başkent Tunus’taki şubesinde düzenlenen resepsiyona, Tunus’ta yerleşik misyon temsilcileri, Tunuslu gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve Tunus’taki Türk kurum temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığının ve Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her...

Cumhurbaşkanlığının ve Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Tunus’ta “Türk Mutfağı Haftası” etkinliği kapsamında resepsiyon düzenlendi. Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde, Türkiye’den Sütiş ile Tunus’tan Gourmandise markalarının iş birliği ile Gourmandise’in başkent Tunus’taki şubesinde düzenlenen resepsiyona, Tunus’ta yerleşik misyon temsilcileri, Tunuslu gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve Tunus’taki Türk kurum temsilcileri katıldı.

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